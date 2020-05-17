Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я Європейського Союзу
Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я Європейського Союзу в якості спостерігача.
МОЗ отримав лист від Європейської комісії, яка вирішила прийняти Україну до свого складу в якості спостерігача.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.
Днями ми отримали лист від Евркомісії, Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я Європейського Союзу в якості спостерігача. Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять всі провідні країни Європейського Союзу", - розповів міністр.
Під час засідань цього комітету розглядається, яким чином реагують ті чи інші країни окремо і разом на виклики, які зараз стоять перед світовим співтовариством, у тому числі і перед Європейським Союзом у сфері охорони здоров'я.
Раніше МОЗ повідомив, що кількість хворих коронавірусом станом на ранок 17 травня становить 18 тисяч 291 осіб.
Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про ослаблення карантину.
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