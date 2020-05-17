Поки що Україна "доросла" до спостерігача в комітеті

Поки що Україна "доросла" до спостерігача в комітеті

Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я Європейського Союзу в якості спостерігача.

МОЗ отримав лист від Європейської комісії, яка вирішила прийняти Україну до свого складу в якості спостерігача.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews.

Днями ми отримали лист від Евркомісії, Україну прийняли до складу комітету з охорони здоров'я Європейського Союзу в якості спостерігача. Це дуже важлива подія для нас, тому що до складу цього комітету входять всі провідні країни Європейського Союзу", - розповів міністр.

Під час засідань цього комітету розглядається, яким чином реагують ті чи інші країни окремо і разом на виклики, які зараз стоять перед світовим співтовариством, у тому числі і перед Європейським Союзом у сфері охорони здоров'я.

Раніше МОЗ повідомив, що кількість хворих коронавірусом станом на ранок 17 травня становить 18 тисяч 291 осіб.

Нагадаємо, Кабмін опублікував постанову про ослаблення карантину.

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