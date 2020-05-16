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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 травня 2020, 14:33 4

Сьогодні з-за кордону в Україну повернулися ще 665 осіб

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16 травня 2020, 14:33 4
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Жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття
Фото: dpsu
Жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття

Трьома евакуаційними рейсами із Парижа, Берліна та Загреба до України повернулися 265 осіб, ще 400 повернулися з Польщі через наземні пункти пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

У ДПСУ повідомили, що їм усім в обов’язковому порядку провели температурний скринінг, осіб із підвищеною температурою тіла не було виявлено.

На телефони пасажирів, що повернулись, було встановлено мобільний додаток "Дій вдома", який контролюватиме процес проходження самоізоляції.

Крім того, після відновлення роботи пішохідного пункту пропуску "Шегині" на польсько-українському кордоні, 16 травня через кордон повернулися майже 400 осіб, їм всім також провели температурний скринінг.

Загалом за минулу добу прикордонники оформили на в’їзд в Україну та на виїзд з України понад 16 тисяч українців.

Нагадаємо, раніше у Кабміні заявили, що продовжать карантин і після 22 травня. МОЗ і Мінінфраструктури презентували план виходу з карантину.


Україна кордон карантин прикордонники коронавірус
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