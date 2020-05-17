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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
17 мая 2020, 11:16 2

Украину приняли в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза

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17 мая 2020, 11:16 2
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Пока что Украина "доросла" только до наблюдателя в комитете
Пока что Украина "доросла" только до наблюдателя в комитете

Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя.

Минздрав получил письмо от Европейской комиссии, которая решила принять Украину в состав в качестве наблюдателя.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

На днях мы получили письмо от Евркомиссии, Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского Союза", - рассказал министр.

Во время заседаний этого комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны отдельно и вместе на вызовы, которые сейчас стоят перед мировым сообществом, в том числе и перед Европейским Союзом в сфере здравоохранения.

Ранее Минздрав сообщил, что количество заболевших коронавирусом по состоянию на утро 17 мая составило 18 тысяч 291 человек.

Напомним, Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина.

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