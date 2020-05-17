Украину приняли в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза
Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя.
Минздрав получил письмо от Европейской комиссии, которая решила принять Украину в состав в качестве наблюдателя.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
На днях мы получили письмо от Евркомиссии, Украина принята в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя. Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского Союза", - рассказал министр.
Во время заседаний этого комитета рассматривается, каким образом реагируют те или иные страны отдельно и вместе на вызовы, которые сейчас стоят перед мировым сообществом, в том числе и перед Европейским Союзом в сфере здравоохранения.
Ранее Минздрав сообщил, что количество заболевших коронавирусом по состоянию на утро 17 мая составило 18 тысяч 291 человек.
Напомним, Кабмин опубликовал постановление об ослаблении карантина.
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