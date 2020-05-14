МОЗ та Мінінфраструктури представили поетапні плани виходу з карантину

Максим Степанов представив 4 етапи виходу з карантину, а Владислав Криклій - план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту

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Максим Степанов представив 4 етапи виходу з карантину, а Владислав Криклій - план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Кабмін затвердить 4 етапи виходу з карантину у зв'язку з пандемією коронавіруса, у свою чергу, міністр інфраструктури Владислав Криклій представив план з 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ та Мінінфраструктури.

У нас є чотири етапи виходу з карантину. Кожному з цих етапів відповідають певні критерії і під кожен етап є відповідне пом'якшення", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що для того, щоб перейти на наступний етап - цей показник повинен відповідати певним критеріям.

Одним із критеріїв є кількість нових випадків за останні 7 днів на сто тисяч населення.

Ще один критерій - завантаженість ліжок у лікарнях хворими з COVID-19 - половина ліжок повинна бути вільною.

Третім критерієм є кількість тестувань - ПЛР та ІФА. Для цього повинні бути протестовані 15 осіб на 100 тис. населення.

Крім того, має бути певне співвідношення кількості хворих за 7 днів відносно попереднього тижня - воно повинно бути таким же, або нижче.

Всі етапи будуть вводитися за формулою так званого адаптивного карантину. Ці показники різняться по областях, тому ми вважаємо, що це буде дуже правильна тактика: в залежності від області будемо пом'якшувати карантин", - підкреслив глава Моз.

Степанов нагадав, що перше пом'якшення карантину відбулося 11 травня, друге планується поки що на 22 травня.

Відомо, що на другому етапі послаблень дозволять проводити спортивні змагання – без глядачів; відкритися готелям – але без функціонування ресторанів і спортивних залів (хостели не входять в це пом'якшення), відновлять транспорт і роботу дошкільних установ.

Також свій поетапний план відновлення роботи транспорту представив міністр інфраструктури Владислав Криклій, він складається з 3 етапів.

На першому етапі планується:

відновити міські автоперевезення (крім маршрутних таксі) та приміські (в межах одного району),

внутрішньообласні маршрути,

50% приміських поїздів, возити людей на роботу в години "пік",

потяги "Інтерсіті +" далекого прямування, нічний експрес,

внутрішнє повідомлення.

На другому етапі планується:

відновити міжобласні та міжнародні перевезення, зокрема дозволять працювати маршруткам,

всі приміські поїзди, які курсуватимуть у світлий час доби,

всі пасажирські поїзди за графіком, крім сезонних.

На третьому етапі відновлять:

поїзди міжнародного сполучення та при необхідності — сезонні пасажирські рейси в Україну,

міжнародне авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти.

Наголошується, що до кінця тижня Мінінфраструктури має узгодити з МОЗ дати етапів.

До кінця тижня МОЗ повинен назвати дати, накладаються вони на епідеміологічну ситуацію, щоб ми не брали на себе відповідальність або ризики. Тому що ми ці ризики ділимо з міською владою", - повідомив Криклій.

Також Мінінфраструктури працює з авіаперевізниками та Міністерством закордонних справ, щоб визначити, з яких країн почнеться відновлення міжнародного авіасполучення.

Нагадаємо, станом на 14 травня в Україні зафіксовано 422 нових випадки коронавіруса COVID-19, загальна кількість хворих виросла до 16847.