Сегодня из-за границы в Украину вернулись еще 665 человек

Ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие

Фото: dpsu

Ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие

Тремя эвакуационными рейсами из Парижа, Берлина и Загреба в Украину вернулись 265 человек, еще 400 вернулись из Польши через наземные пункты пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

В ГНСУ сообщили, что им всем в обязательном порядке провели температурный скрининг, лиц с повышенной температурой тела не было обнаружено.

На телефоны пассажиров, которые вернулись, было установлено мобильное приложение "Действуй дома", который будет контролировать процесс прохождения самоизоляции.

Кроме того, после возобновления работы пешеходного пункта пропуска "Шегини" на польско-украинской границе, 16 мая из-за границы вернулись почти 400 человек, им всем также провели температурный скрининг.

Всего за минувшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины более 16 тысяч украинцев.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что продлят карантин и после 22 мая. Минздрав и Мининфраструктуры представили план выхода из карантина.