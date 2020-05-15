Верховний Суд залишив "Дніпроавіа" Коломойському

Фонд держмайна хотів повернути компанію в державну власність

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Фонд держмайна хотів повернути компанію в державну власність

Про це стало відомо з рішення суду, передає RegioNews.

Фонд держмайна заявляв, що компанія, яка 10 років тому придбала "Дніпроавіа", не виконала свої зобов'язання. Фірма повинна була до 2014 року передати державі злітно-посадкову смугу, радіомаячну систему та земельні ділянки. Але цього не сталося.

Втім, у суді встановили, що фірма-покупець і не могла нічого вчасно передати державі, оскільки структуру, яка повинна була вступити в право володіння, Кабмін призначив тільки в 2015 році.

Нагадаємо, зараз Верховний суд займається ще однією справою, пов'язаною з активами олігарха Коломойського. Тут йдуть слухання по депозитах акціонерів "Приватбанку".