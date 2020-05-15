18:30  15 травня
Коронавірус: найважливіше за добу
11:30  15 травня
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15:47  15 травня
Міністр інфраструктури прокоментував можливу відставку
UA | RU
UA | RU
15 травня 2020, 20:27 3

Верховний Суд залишив "Дніпроавіа" Коломойському

Читайте также
на русском языке
15 травня 2020, 20:27 3
Читайте также на русском языке
Фонд держмайна хотів повернути компанію в державну власність
Фото: pixabay.com
Фонд держмайна хотів повернути компанію в державну власність

Верховний Суд відхилив касаційну скаргу ФДМ на рішення господарського суду попередньої інстанції.

Про це стало відомо з рішення суду, передає RegioNews.

Фонд держмайна заявляв, що компанія, яка 10 років тому придбала "Дніпроавіа", не виконала свої зобов'язання. Фірма повинна була до 2014 року передати державі злітно-посадкову смугу, радіомаячну систему та земельні ділянки. Але цього не сталося.

Втім, у суді встановили, що фірма-покупець і не могла нічого вчасно передати державі, оскільки структуру, яка повинна була вступити в право володіння, Кабмін призначив тільки в 2015 році.

Нагадаємо, зараз Верховний суд займається ще однією справою, пов'язаною з активами олігарха Коломойського. Тут йдуть слухання по депозитах акціонерів "Приватбанку".


приватизація Фонд держмайна Коломойський Ігор
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
"Антиколомойському" закону дали зелене світло
08 травня 2020, 15:09
Фонд держмайна продає Вінницький ювелірний завод
21 квітня 2020, 18:18
Фонд держмайна заявив про рейдерське захоплення держпідприємства
17 квітня 2020, 13:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 травня 2020, 22:00
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
Закарпаття: на митниці зміниться керівник
15 травня 2020, 18:59
Останні Популярні
Володимир Фесенко
Ігор Гришачов
Уляна Супрун
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Всі досьє »