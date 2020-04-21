12:29  21 квітня
На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років
13:12  21 квітня
Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці
17:56  21 квітня
Петиція за відставку Єрмака майже набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 18:18 1

Фонд держмайна продає Вінницький ювелірний завод

Читайте также
на русском языке
21 квітня 2020, 18:18 1
Читайте также на русском языке
Фонд державного майна дозволив приватизувати ювелірний завод "Кристал" у Вінниці
Фото: Shutterstock
Фонд державного майна дозволив приватизувати ювелірний завод "Кристал" у Вінниці

Про це пише vlada.vn.ua, інформує RegioNews.

На сайті фонду держмайна можна ознайомитися з умовами продажу, однак ціна об’єкта та дата продажу поки невідомі.

Завод продається як повноцінне працююче підприємство.

"Приватизація ДП "Кристал" – це вимушена дія, яку потрібно було зробити вже давно. Адже, незважаючи на унікальність підприємства, завод був на межі банкрутства", - коментує експерт Андрій Гижка.

Найперша причина поганого фінансового стану підприємства - перебої з постачанням сировини з Кольського півострова РФ та країн Африки. Також до фінансових проблем призвів довгий термін реалізації готових товарів, виробництву не вистачало обігових коштів. Переорієнтувати виробництво на випуск ювелірної продукції без дорогоцінного каміння державі не вдалося.

Нагадаємо, Фонд держмайна відмовився переносити приватизацію через карантин.

Кабмін передав на приватизацію ще понад 430 об'єктів.


Вінниця приватизація ювелірний завод Фонд держмайна
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Дмитро Сенниченко: Фонд держмайна не допустить рейдерського захоплення ОГХК
17 квітня 2020, 15:53
Фонд держмайна заявив про рейдерське захоплення держпідприємства
17 квітня 2020, 13:44
Фонд держмайна відмовився переносити приватизацію через карантин
25 березня 2020, 12:08
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 13:16
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
14 квітня 2020, 19:06
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Ірина Медушевська
Михайло Ткач
Всі блоги »
Херсонщина: скандальний Великдень Мангера
21 квітня 2020, 12:00
Мінус мільярд: Туристична галузь Львова підраховує збитки від карантину
20 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »