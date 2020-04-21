Фонд держмайна продає Вінницький ювелірний завод

Фонд державного майна дозволив приватизувати ювелірний завод "Кристал" у Вінниці

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Фонд державного майна дозволив приватизувати ювелірний завод "Кристал" у Вінниці

Про це пише vlada.vn.ua, інформує RegioNews.

На сайті фонду держмайна можна ознайомитися з умовами продажу, однак ціна об’єкта та дата продажу поки невідомі.

Завод продається як повноцінне працююче підприємство.

"Приватизація ДП "Кристал" – це вимушена дія, яку потрібно було зробити вже давно. Адже, незважаючи на унікальність підприємства, завод був на межі банкрутства", - коментує експерт Андрій Гижка.

Найперша причина поганого фінансового стану підприємства - перебої з постачанням сировини з Кольського півострова РФ та країн Африки. Також до фінансових проблем призвів довгий термін реалізації готових товарів, виробництву не вистачало обігових коштів. Переорієнтувати виробництво на випуск ювелірної продукції без дорогоцінного каміння державі не вдалося.

Нагадаємо, Фонд держмайна відмовився переносити приватизацію через карантин.