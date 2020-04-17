Фонд держмайна заявив про рейдерське захоплення держпідприємства
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ФДМУ у Facebook.
"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Запрошуємо журналістів на місце події. Адреса: Миколи Грінченка, 4 Бізнес центр - Горизонт парк", - йдеться в повідомленні.
У той же час в коментарі Громадському заступник директора департаменту комунікацій Фонду держмайна України Микола Ганич повідомив, офіс державного підприємства захопили колишні менеджери цієї компанії, яких Фонд держмайна звільнив у зв'язку з інформацією про корупцію. Однак це рішення Фонду державного майна оскаржили в суді.
"Зараз, прикриваючись рішенням суду, старий менеджмент фактично захопив приміщення головного офісу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, не допускаючи до управління новопризначених менеджерів", — повідомив Ганич.
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