Фонд держмайна заявив про рейдерське захоплення держпідприємства

Фонд державного майна України повідомив про рейдерське захоплення ВАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

Фонд державного майна України повідомив про рейдерське захоплення ВАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ФДМУ у Facebook.

"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Запрошуємо журналістів на місце події. Адреса: Миколи Грінченка, 4 Бізнес центр - Горизонт парк", - йдеться в повідомленні.

У той же час в коментарі Громадському заступник директора департаменту комунікацій Фонду держмайна України Микола Ганич повідомив, офіс державного підприємства захопили колишні менеджери цієї компанії, яких Фонд держмайна звільнив у зв'язку з інформацією про корупцію. Однак це рішення Фонду державного майна оскаржили в суді.