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17 квітня 2020, 13:44 26

Фонд держмайна заявив про рейдерське захоплення держпідприємства

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17 квітня 2020, 13:44 26
Читайте также на русском языке
Фонд державного майна України повідомив про рейдерське захоплення ВАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"
Фонд державного майна України повідомив про рейдерське захоплення ВАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ФДМУ у Facebook.

"Зараз відбувається рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Запрошуємо журналістів на місце події. Адреса: Миколи Грінченка, 4 Бізнес центр - Горизонт парк", - йдеться в повідомленні.

У той же час в коментарі Громадському заступник директора департаменту комунікацій Фонду держмайна України Микола Ганич повідомив, офіс державного підприємства захопили колишні менеджери цієї компанії, яких Фонд держмайна звільнив у зв'язку з інформацією про корупцію. Однак це рішення Фонду державного майна оскаржили в суді.

"Зараз, прикриваючись рішенням суду, старий менеджмент фактично захопив приміщення головного офісу Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, не допускаючи до управління новопризначених менеджерів", — повідомив Ганич.


Фонд держмайна захват
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