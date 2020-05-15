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15 мая 2020, 20:27 3

Верховный Суд оставил "Днеправиа” Коломойскому

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15 мая 2020, 20:27 3
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Фонд госимущества хотел вернуть компанию в государственную собственность
Фото: pixabay.com
Фонд госимущества хотел вернуть компанию в государственную собственность

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу ФГИ на решение хозяйственного суда в предыдущей инстанции.

Об этом стало известно из решения суда, передает RegioNews.

Фонд госимущества заявлял, что компания, которая 10 лет назад приобрела "Днеправиа”, не выполнила свои обязательства. Фирма должна была до 2014 года передать государству взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки. Но этого не произошло.

Впрочем, в суде установили что фирма-покупатель и не могла ничего вовремя передать государству, поскольку структуру, которая должна была вступить в право владения, Кабмин назначил только в 2015 году.

Напомним, сейчас Верховный суд занимается еще одним делом, связанным с активами олигарха Коломойского. Здесь идут слушания о депозитах акционеров в "Приватбанке”.


приватизация Фонд госимущества Коломойский Игорь
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