Рух електричок поновлять у два етапи

Для повернення приміського сполучення потрібен дозвіл Кабміну

Фото: Facebook Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Для повернення приміського сполучення потрібен дозвіл Кабміну

Таку заяву зробив керівник компанії Іван Юрик, передає RegioNews.

Повернення пасажирських перевезень на приміських маршрутах відбуватиметься у два етапи. На першому запустять 745 потягів, які курсуватимуть у годину пік, аби забезпечити людям проїзд до роботи. А вже на другому етапі рух електричок поновлять повністю. Для цього потрібно уде запустити ще 571 поїзд.

У компанії нагадали також і про те, що електрички є збитковими. Втім, свої функції "Укрзалізниця” поки не планує згортати.

Наразі в "Укрзалізниці” чекають на урядові розпорядження. Як повідомляють у держкомпанії, зараз проводять техогляд рухомого складу й іншого обладнання, а також перевіряють готовність вокзалів до прийому пасажирів. Працівників залізниці обіцяють забезпечити засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, з 18 березня "Укрзалізниця" зупинила внутрішнє сполучення через карантин.