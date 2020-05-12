Рух електричок поновлять у два етапи
“Укрзалізниця” готова поновити рух приміських поїздів одразу, як Кабінет Міністрів ухвалить рішення про завершення або новий етап послаблення карантину.
Таку заяву зробив керівник компанії Іван Юрик, передає RegioNews.
Повернення пасажирських перевезень на приміських маршрутах відбуватиметься у два етапи. На першому запустять 745 потягів, які курсуватимуть у годину пік, аби забезпечити людям проїзд до роботи. А вже на другому етапі рух електричок поновлять повністю. Для цього потрібно уде запустити ще 571 поїзд.
У компанії нагадали також і про те, що електрички є збитковими. Втім, свої функції "Укрзалізниця” поки не планує згортати.
Наразі в "Укрзалізниці” чекають на урядові розпорядження. Як повідомляють у держкомпанії, зараз проводять техогляд рухомого складу й іншого обладнання, а також перевіряють готовність вокзалів до прийому пасажирів. Працівників залізниці обіцяють забезпечити засобами індивідуального захисту.
Нагадаємо, з 18 березня "Укрзалізниця" зупинила внутрішнє сполучення через карантин.
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