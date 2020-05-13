Карантин не відмінять, поки не буде ліків від коронавірусу - Шмигаль
Карантинні обмеження в Україні будуть діяти, поки не буде винайдено ліки від коронавірусу COVID-19.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань парламенту до уряду, передає RegioNews.
За його словами, громадський транспорт відновить роботу на третьому етапі виходу з карантину.
Шмигаль також акцентував увагу на тому, що Україна йде за польським зразком помірного виходу з карантину, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.
Поки не буде віднайдено ліки, ми вимушені заходити і виходити в карантин за відповідними правилами", - сказав він.
Прем'єр закликав не спекулювати на цих питаннях, а чітко підходити до дотримання карантину, так як інших діючих механізмів у світі сьогодні нема.
Нагадаємо, Денис Шмигаль стверджує, що Україні більше не загрожує банкрутство на тлі кризи, викликаної коронавірусом.
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