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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 травня 2020, 12:15 30

Карантин не відмінять, поки не буде ліків від коронавірусу - Шмигаль

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13 травня 2020, 12:15 30
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На його думку, інших механізмів на сьогодні в світі нема
Фото: скріншот відео
На його думку, інших механізмів на сьогодні в світі нема

Карантинні обмеження в Україні будуть діяти, поки не буде винайдено ліки від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань парламенту до уряду, передає RegioNews.

За його словами, громадський транспорт відновить роботу на третьому етапі виходу з карантину.

Шмигаль також акцентував увагу на тому, що Україна йде за польським зразком помірного виходу з карантину, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров’я.

Поки не буде віднайдено ліки, ми вимушені заходити і виходити в карантин за відповідними правилами", - сказав він.

Прем'єр закликав не спекулювати на цих питаннях, а чітко підходити до дотримання карантину, так як інших діючих механізмів у світі сьогодні нема.

Нагадаємо, Денис Шмигаль стверджує, що Україні більше не загрожує банкрутство на тлі кризи, викликаної коронавірусом.


Деніс Шмигаль карантин коронавірус вакцина ліки
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