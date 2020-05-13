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Альона Коханчук Редактор [email protected]
13 травня 2020, 12:19 12

На Запоріжжі закрили 15 карантинних блокпостів

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13 травня 2020, 12:19 12
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В обласній адміністрації повідомляють про стабілізацію епідеміологічної ситуації
Фото: inform.zp.ua
В обласній адміністрації повідомляють про стабілізацію епідеміологічної ситуації

В Запорізькій області припинили функціонування 15 санітарних контрольно-пропускних постів, встановлених через загрозу поширення коронавірусу. Однак КП на в’їзді в Енергодар продовжує працювати.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє RegioNews з посиланням на Запорізьку ОДА.

Зазначається, що позитивна динаміка серед одужуючих та незначна кількість нових пацієнтів з коронавірусом у Запорізькій області дозволяє запроваджувати певні послаблення.

Члени комісії підтримали рішення про закриття 7 КПП у м. Запоріжжі, 5 КПП у Мелітополі та 3 КПП у Бердянську. Робота санітарного КПП на в’їзді в Енергодар продовжується", - зазначили у ОДА.

Повідомляється, що станом на вечір 12 травня не було зареєстровано нових випадків COVID-19. Однак медичні працівники мають проводити тестування у повному обсязі, незважаючи на зменшення кількості випадків.

Це свідчить про стабілізацію епідеміологічної ситуації в Запорізькій області, яка була досягнута, в тому числі, через те, що були припиненні, унеможливлені контакти між людьми", - впевнені у облдержадміністрації.

Раніше повідомлялося, що в Офісі Президента налаштовані на те, щоб продовжувати пом'якшення карантинних заходів.

Зазначимо, що за даними Центру громадського здоров'я, станом на 13 травня в Україні підтверджено 16425 випадків коронавірусної інфекції.


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