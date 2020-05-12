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12 травня 2020, 19:50 41

Мінінфраструктури готується запустити автобуси

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12 травня 2020, 19:50 41
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У відомстві розраховують на початок роботи 22 травня 
Фото: Міністерство інфраструктури України
У відомстві розраховують на початок роботи 22 травня 

Міністерство інфраструктури готується запустити пасажирський транспорт з 22 травня.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій зустрівся з автобусними міжнародними перевізниками. Міністр запевнив, що його пріоритетом є захист працівників галузі, тож усі заходи для запобігання поширенню епідемії буде дотримано. Зокрема, йдеться про масочний режим, дезінфекцію транспорту та встановлення ліміту на кількість пасажирів.

Відновлення руху транспорту буде поступовим.

Нагадаємо, раніше у Мінінфраструктури заявили, що сподіватися на швидке поновлення авіарейсів не варто. Крім того, у Кабміні схиляються до продовження карантину після 22 травня.


Мінінфраструктури автобус транспорт карантин
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