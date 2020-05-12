Влада Києва не планує скасовувати спецквитки на транспорт
Громадський транспорт Києва в рамках карантинних обмежень буде працювати по спеціальних квитках як мінімум до 22 травня.
Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, вірус поки не відступає, і в останні дні спостерігається не оптимістична динаміка захворювання.
Тільки в неділю - 66 підтверджених випадків, сьогодні - 59. Тому розслаблятися рано. І рано знімати обмеження на роботу громадського транспорту. Він поки продовжить перевозити пасажирів по спецквитках, до 22 травня точно", - сказав Кличко.
Він додав, що проїзд у транспорті можливий лише за наявності спецквитка та засобів індивідуального захисту.
Кличко розповів, що з 12 травня у Києві буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту, зокрема із житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий і Корчувате.
Також в режимі спецрейсів будуть працювати автобусні маршрути.
Нагадаємо, карантин у країні продовжено до 22 травня. При цьому вже з 11 травня заплановано ряд послаблень. Втім, уряд не виключає можливості повернутися до жорстких заходів в разі зростання захворюваності.
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