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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 мая 2020, 14:09 14

Власти Киева не планируют отменять спецбилеты на транспорт

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12 мая 2020, 14:09 14
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Снимать ограничения на работу общественного транспорта еще рано
Фото: flickr
Снимать ограничения на работу общественного транспорта еще рано

Общественный транспорт Киева в рамках карантина будет работать по специальным билетам как минимум до 22 мая.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, вирус пока не отступает, и в последние дни наблюдается не оптимистичная динамика заболевания.

Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетах, до 22 мая точно", - сказал Кличко.

Он добавил, что проезд в транспорте возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.

Кличко рассказал, что с 12 мая в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта, в частности из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

Также в режиме спецрейсов будут работать автобусные маршруты.

Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.


Киев карантин транспорт Виталий Кличко брифинг
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