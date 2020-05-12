Власти Киева не планируют отменять спецбилеты на транспорт
Общественный транспорт Киева в рамках карантина будет работать по специальным билетам как минимум до 22 мая.
Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, вирус пока не отступает, и в последние дни наблюдается не оптимистичная динамика заболевания.
Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетах, до 22 мая точно", - сказал Кличко.
Он добавил, что проезд в транспорте возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.
Кличко рассказал, что с 12 мая в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта, в частности из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.
Также в режиме спецрейсов будут работать автобусные маршруты.
Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.
- 15:08 12 мая Министерство образования сообщило дату проведения ВНО
- 15:05 12 мая Тесты на коронавирус обрабатывают 49 лабораторий
- 14:22 12 мая Жители двух сел на Закарпатье протестуют против вырубки леса
- 14:11 12 мая Мэр Винницы просит правительство разрешить торговлю на непродовольственных рынках
- 14:09 12 мая Власти Киева не планируют отменять спецбилеты на транспорт
- 13:46 12 мая Фигурантам дела о пленках Ермака сожгли мотоцикл и бросили в авто гранату
- 18:49 11 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 13:41 05 мая В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков