Шмигаль розповів про можливе продовження карантину та етапи відкриття метрополітену
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль припускає, що карантин, введений через пандемії коронавіруса, буде продовжено після 22 травня у зв'язку з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ), однак допускає подальші його послаблення.
Про це він заявив в ефірі "Українського радіо", передає RegioNews.
Кабмін поки на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але, швидше за все, спираючись на дані ВОЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблень, якщо це дозволить зробити ситуація із захворюваністю", - розповів Шмигаль.
Він нагадав, що 4 травня ВОЗ продовжила режим пандемії і світового карантину ще на два місяці.
За його словами, пік коронавіруса в країні завершиться в районі 8-9 травня, якщо не буде порушень карантинного режиму. Це фактично початок завершення епідемії для України в медичних термінах, яке передбачає, що з 11 травня уряд може піти на перший етап ослаблення карантину.
Шмигаль уточнив, що відкриття метро - великий ризик нових спалахів захворюваності, тому його відкриють для всіх пасажирів на передостанньому етапі виходу з карантину. Але для деяких категорій пасажирів, відкриття планується на третьому етапі послаблень.
Відкриття метрополітену передбачається в два етапи. На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями. На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні", - повідомив прем'єр.
Крім того, уряд поки що не бачить можливостей відкрити міжміський транспорт.
Нагадаємо, Кабмін переніс дату закінчення карантину на 22 травня. При цьому ряд обмежень скасують з 11 травня. В уряді попередили, що рішення може бути переглянуте у зв'язку з поширенням COVID-19.
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