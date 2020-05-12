Херсонська поліція направила до суду адмінпротоколи на трьох учасників акції до 9 травня
У Херсоні до суду направлені адміністративні протоколи, які були складені на порушників карантину під час заходів 9-го травня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Мій Херсон.
Так, 9 травня, політична партія "Опозиційний блок — За життя" організувала два масові заході до Дня перемоги з порушенням карантинних вимог. Як повідомили у поліції, протоколи за порушення правил карантину було складено на трьох громадян серед яких проросійський активіст Дмитро Савлученко та депутат міськради та директор КП "Херсонелектротранс" Єгор Устинов.
"Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 17 до 34 тисяч гривень", – заявили у поліції.
Варто додати, що з початку превентивних заходів поліцейські Херсонщини склали 594 протоколи за порушення правил дотримання карантину. Більшість адміністративних протоколів складені у відношенні осіб, які повернулися до країни і відмовилися від обсервації та за фактами порушення умов торгівлі під час карантину.
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