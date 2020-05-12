У столиці та Київській області за добу виявлено 82 нових випадки COVID-19, три з них - летальні
За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на ранок 12 травня всього офіційно підтверджено 1023 випадки захворювання коронавірусом, з них у 93 дітей і 160 медичних працівників.
Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної державної адміністрації, передає Regionews.
За останню добу виявлено 23 нових випадки. Також зафіксовано два летальних випадки", - йдеться в повідомленні.
За період з 14.03.2020 всього в Київський обласний лабораторний центр надійшло 3200 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 35 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 5282 контактними особами.
У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко на брифінгу повідомив, що на ранок 12 травня у столиці зафіксовано 1930 випадків коронавіруса.
За минулу добу вірус виявили у 14 медпрацівників. На сьогоднішній день в Києві вже 1930 підтверджених випадків, 38 осіб померли", - заявив Кличко.
За минулу добу коронавірус лабораторно підтвердили ще у 59 осіб і ще одну смерть.
Раніше повідомлялося, станом на 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Міністерство охорони здоров'я хоче відновити роботу санепідемстанцій в Україні, які будуть реагувати на всі випадки інфекційних хвороб.
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