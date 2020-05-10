Послаблення карантину в Україні: що відкриється 11 травня
З 11 травня в Україні розпочнеться перший етап ослаблення карантинних заходів, зокрема буде дозволено відвідувати парки, перукарні і літні майданчики ресторанів.
Про це в Facebook розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.
За його словами, будуть доступні сквери та зони відпочинку. Відкриються салони краси, підприємства оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.
Нагадую, 11 травня в Україні будуть ослаблені карантинні заходи. Сьогодні нам дуже важливо знайти баланс між збереженням життя і здоров'я людей і поступовим запуском економіки. Тому організація необхідних протиепідемічних заходів та їх дотримання є надзвичайно важливим питанням", - написав Віктор Ляшко.
Він додав, що починають роботу на винос підприємства громадського харчування, літні майданчики кафе і ресторанів відкриваються за умови дотримання дистанції між відвідувачами в 1,5 метра. Також відкриваються музеї і бібліотеки.
Відкриваються контори аудиторів, адвокатів, нотаріусів, психологів, журналістські редакції. Інші обмеження будуть діяти до 22 травня.
Але при цьому вихід з карантину буде поступовим і його умови в різних містах та регіонах держави можуть відрізнятися. Рішення про пом'якшення карантину влада на місцях приймає самостійно, грунтуючись на рекомендаціях Кабінету міністрів.
Так, у Києві обмеження будуть знімати з 12 травня. Крім озвучених головним санітарним лікарем ослаблень, у столиці в неділю відновлять роботу 19 продовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги.
А от у Львові влада ще не вирішила, чи будуть відкриті перукарні, фітнес-центри та салони краси, це рішення ухвалять 12 травня.
Однак з 11 травня в місті дозволили відвідувати парки, сквери та спортивні майданчики. Також буде відновлено торгівля промисловою групою товарів, крім одягу та взуття.
Всі магазинчики з господарськими та іншими товарами будуть працювати. Так розвантажимо наплив покупців з великих торгових центрів. Також запрацюють літні тераси кафе і ресторанів. Треба розуміти, що всі ці речі можливі тільки при суворому дотриманні протоколів", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.
У Черкасах, де мер міста планував з 1 травня приступити до пом'якшення обмежень, Окружний адміністративний суд скасував рішення по ослабленню карантину в місті.
Нагадаємо, карантин у країні продовжено до 22 травня. При цьому вже з 11 травня заплановано ряд послаблень. Втім, уряд не виключає можливості повернутися до жорстких заходів в разі зростання захворюваності.
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