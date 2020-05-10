Коронавірус в Україні: упродовж доби зафіксовано 522 нових випадки

Лідерами по захворюваності залишаються Чернівецька область та Київ

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Лідерами по захворюваності залишаються Чернівецька область та Київ

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я "Коронавірус_інфо", передає RegioNews.

За весь час епідеміїв в нашій державі зафіксовано 391 летальний випадок, загалом 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 522 нові випадки.

За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за добу коронавірус виявили у 110 медпрацівників та 30 дітей. Загальна кількість заражених медиків сягнула майже 3 тисяч, 21 з них помер.

За весь час пандемії із 15 232 хворих на COVID-19 – 1056 дітей та 2964 медпрацівника.

За минулу добу госпіталізовано 134 особи, в яких виявлено коронавірус. Як повідомляє Центр громадського здоров'я, всього потребували госпіталізації 4 762 осіб, з них 185 дітей та 533 медики.

Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 201 особа, зокрема одна дитина та 17 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 391 людина, з них 21 медпрацівник.

Станом на 10 травня в Збройних силах України коронавірусом хворіє 41 особа, одужало 54 особи та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 311 осіб.

Лідером по захворюваності в Україні залишається Чернівецька область, там зафіксовано 2268 випадків COVID-19, другу сходинку займає столиця України місто Київ, де захворіли 1805 осіб. У Івано-Франківській області — 1116 випадків, у Тернопільській області — 999 випадків.

Станом на ранок 10 травня 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 1084 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39263 повідомлення про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, 9 травня в Україні 14710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 376 летальних, 2909 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 1 026 дітей та 2 854 медиків.