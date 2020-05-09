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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
09 травня 2020, 15:25 18

У Запоріжжі проукраїнські активісти з`ясовували стосунки з учасниками Полку перемоги

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09 травня 2020, 15:25 18
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Поліція Запоріжжя відкрила кримінальну справу за поширення комуністичної символіки та пропаганду тоталітарних режимів
Фото: zabor
Поліція Запоріжжя відкрила кримінальну справу за поширення комуністичної символіки та пропаганду тоталітарних режимів

У Запоріжжі «Полк Перемоги» — аналог російського «Безсмертного полку» — провів автопробіг з радянською символікою біля Алеї Бойової слави.

В автопробігу взяли участь близько 30 автомобілів з червоними прапорами. Автоколона проїхала по центральному проспекту Запоріжжя, зупинившись біля Алеї Бойової слави, де стояли запорожці з державними прапорами України.

Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя та ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Опубліковано Алексеєм Бабурином Субота, 9 травня 2020 р.

Коли проукраїнські активісти стали знімати з автомобілів Полку Перемоги червоні прапори, між опонентами виникла словесна перепалка.

Активісти зірвали з деяких автомобілів червоні прапори, після чого їх розборонили поліцейські.

В Запорожье сторонники проросийской организации "Полка Победы" попытались устроить провокацию с красными флагами на Аллее Боевой Славы. Все завершилось словесной перепалкой и перекрикиванием гимна Украины.

Опубліковано 061.ua - Сайт города Запорожья Субота, 9 травня 2020 р.

Поліція під час автопробігу також затримала сина колишнього нардепа від Комуністичної партії України Олексія Бабуріна. У нього вилучили червоний прапор і одразу ж відпустили.

Напередодні, в ніч на 9 травня поліція Запоріжжя провела обшуки у учасників "Полку Перемоги" і вилучила заборонену символіку, серед якої понад 1200 примірників газети, близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, більше 70 прапорів, понад 90 червоних стрічок із зображенням серпа і молота, більше 20 георгіївських стрічок та інше.

Порушено кримінальну справу за статтею поширення комуністичної символіки і пропаганда тоталітарних режимів.

#Запоріжжя Запорізькі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом виготовлення та поширення забороненої...

Опубліковано Поліція Запорізької області Субота, 9 травня 2020 р.

Закончили обыск. Фотография изъятого. Пока без комментариев.

Опубліковано Алексеєм Бабурином Пʼятниця, 8 травня 2020 р.

Нагадаємо, цьогоріч масові заходи до Дня перемоги обмежили через карантин.

Читайте також: Президент у День перемоги ініціює меморіальний проект: у чотирьох куточках України буде встановлено дзвони-символи.

Також в Одесі зупинили автопробіг від ОПЗЖ присвячений 9 травня.

У парку Вічної Слави в Києві вшановують полеглих у другій Світовій війні.


Запоріжжя 9 травня День перемоги свято поліція кримінальна справа
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09 травня 2020, 14:43
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