У Запоріжжі проукраїнські активісти з`ясовували стосунки з учасниками Полку перемоги
У Запоріжжі «Полк Перемоги» — аналог російського «Безсмертного полку» — провів автопробіг з радянською символікою біля Алеї Бойової слави.
В автопробігу взяли участь близько 30 автомобілів з червоними прапорами. Автоколона проїхала по центральному проспекту Запоріжжя, зупинившись біля Алеї Бойової слави, де стояли запорожці з державними прапорами України.
Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя та ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
Опубліковано Алексеєм Бабурином Субота, 9 травня 2020 р.
Коли проукраїнські активісти стали знімати з автомобілів Полку Перемоги червоні прапори, між опонентами виникла словесна перепалка.
Активісти зірвали з деяких автомобілів червоні прапори, після чого їх розборонили поліцейські.
В Запорожье сторонники проросийской организации "Полка Победы" попытались устроить провокацию с красными флагами на Аллее Боевой Славы. Все завершилось словесной перепалкой и перекрикиванием гимна Украины.Опубліковано 061.ua - Сайт города Запорожья Субота, 9 травня 2020 р.
Поліція під час автопробігу також затримала сина колишнього нардепа від Комуністичної партії України Олексія Бабуріна. У нього вилучили червоний прапор і одразу ж відпустили.
Напередодні, в ніч на 9 травня поліція Запоріжжя провела обшуки у учасників "Полку Перемоги" і вилучила заборонену символіку, серед якої понад 1200 примірників газети, близько 450 захисних масок червоного кольору з жовтою зіркою, більше 70 прапорів, понад 90 червоних стрічок із зображенням серпа і молота, більше 20 георгіївських стрічок та інше.
Порушено кримінальну справу за статтею поширення комуністичної символіки і пропаганда тоталітарних режимів.
#Запоріжжя Запорізькі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом виготовлення та поширення забороненої...Опубліковано Поліція Запорізької області Субота, 9 травня 2020 р.
Закончили обыск. Фотография изъятого. Пока без комментариев.Опубліковано Алексеєм Бабурином Пʼятниця, 8 травня 2020 р.
Нагадаємо, цьогоріч масові заходи до Дня перемоги обмежили через карантин.
Читайте також: Президент у День перемоги ініціює меморіальний проект: у чотирьох куточках України буде встановлено дзвони-символи.
Також в Одесі зупинили автопробіг від ОПЗЖ присвячений 9 травня.
У парку Вічної Слави в Києві вшановують полеглих у другій Світовій війні.
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