За добу у Києві 68 осіб захворіли коронавірусом, з них троє - медики
Станом на 6 квітня у Києві підтвердили 1651 випадок захворювання на COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
За словами Кличка, упродовж доби лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 68 людей, троє з них – медики.
Захворіли 21 жінка віком від 23 до 76 років, 45 чоловікiв віком від 19 до 76 років, та двоє дітей віком 4 і 5 років.
Він додав, що за минулу добу 17 випадків виявили у Києво-Печерській Лаврі.
До лікарень столиці госпiталiзовані 24 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків. За минулу добу в Києві одужали 8 людей. Усього коронавірус подолали 99 киян", - повідомив він.
У лікарнях Києва лікуються 205 людей. З них 5 дітей, 35 пацієнтів у важкому стані, 3 підключені до апаратів вентиляції легень.
Також у стаціонарах перебувають 67 киян з підозрою на коронавірус, серед них – 8 дітей.
Найбільше нових випадків захворювання зафіксовано у Печерському (23) і Дарницькому (17) районах.
Нагадаємо, за добу в Україні зафіксовано 487 нових випадків COVID-19. Загалом же станом на 6 травня кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу становить 13 184.
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