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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
06 мая 2020, 15:26 22

За сутки в Киеве 68 человек заболели коронавирусом, из них трое - медики

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06 мая 2020, 15:26 22
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Очередная вспышка заболевания зафиксирована в Киево-Печерской Лавре
Фото: КГГА
Очередная вспышка заболевания зафиксирована в Киево-Печерской Лавре

По состоянию на 6 апреля в Киеве подтвердили 1651 случай заболевания COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил городской председатель Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам Кличко, в течение суток лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом в 68 человек, трое из них - медики.

Заболели 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет, 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет, и двое детей 4 и 5 лет.

Он добавил, что за минувшие сутки 17 случаев обнаружили в Киево-Печерской Лавре.

В больницы столицы госпитализирован 24 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков. За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 8 человек. Всего коронавирус преодолели 99 киевлян", - сообщил он.

В больницах лечатся 205 человек. Из них 5 детей, 35 пациентов в тяжелом состоянии, 3 подключены к аппаратам вентиляции легких.

Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус, среди них - 8 детей.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Печерском (23) и Дарницком (17) районах.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 487 новых случаев COVID-19. В целом же по состоянию на 6 мая количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирус составляет 13 184.


коронавирус Киев Виталий Кличко брифинг
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