В Україні вже понад 13 тисяч хворих на коронавірус

Медики зафіксували збільшення приросту нових діагнозів і підозр

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Медики зафіксували збільшення приросту нових діагнозів і підозр

За добу в Україні зафіксовано 487 нових випадків COVID-19. Загалом же станом на 6 травня кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу становить 13 184.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України, передає RegioNews.

За добу від коронавірусу померло 11 людей. Загалом летальними стали 327 випадків, 2097 пацієнтів одужали.

Кількість нових підозр, які надійшли на 6 травня, становить 1 411. Загалом за весь час поширення коронавірусу в Україні медики отримали 34 722 повідомлення про підозру.

Приріст нових хворих за одну добу збільшився на 121 особу. Кількість отриманих підозр зросла майже в півтора рази.

Розподіл хворих по областях виглядає так:

Вінницька область — 472 випадки;

Волинська область — 359 випадків;

Дніпропетровська область — 568 випадків;

Донецька область — 85 випадків;

Житомирська область — 456 випадків;

Закарпатська область — 572 випадки;

Запорізька область — 298 випадків;

Івано-Франківська область — 1037 випадків;

Кіровоградська область — 402 випадки;

м. Київ — 1651 випадок;

Київська область — 891 випадок;

Львівська область — 553 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 165 випадків;

Одеська область — 505 випадків;

Полтавська область — 232 випадки;

Рівненська область — 787 випадків;

Сумська область — 130 випадків;

Тернопільська область — 935 випадків;

Харківська область — 403 випадки;

Херсонська область — 143 випадки;

Хмельницька область — 134 випадки;

Чернівецька область — 1985 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 65 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Як і раніше, найбільше інфікованих у Києві, на Чернівеччині та на Прикарпатті. Найменше випадків зафіксовано на Луганщині, Чернігівщині та на Донеччині.

Нагадаємо, раніше стало відомо про збільшення випадків безсимптомного перебігу хвороби. Водночас зросла частка пацієнтів, які потребують госпіталізації.