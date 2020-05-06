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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
06 травня 2020, 13:48 2

Бюджет Тернополя недоотримав 47 млн гривень

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06 травня 2020, 13:48 2
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Бюджет громади за чотири місяці виконано на 91%
Фото: ZN.ua
Бюджет громади за чотири місяці виконано на 91%

Через епідемію коронавірусу бюджет Тернопільської громади недоотримав понад 47 млн грн., зокрема за квітень - 41,9 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

За даними казначейства, бюджет громади по загальному фонду за чотири місяці виконано на 91,1%. При плані 529,4 млн грн фактично надійшло 482,3 млн грн, недоотримано 47,1 млн грн, в тому числі за квітень – 41,9 млн грн.

По ПДФО недоодержано 29,9 млн грн, по оплаті за землю - 7,4 млн грн, по податку на нерухомість невиконання плану склало 2,3 млн грн за рахунок надання державної пільги на податок.

По єдиному податку бюджет недоотримав 5,5 млн грн, що спричинено спадом товарообороту, припиненням діяльності значної кількості суб’єктів господарювання у період карантину.

Орієнтовні втрати в квітні від встановлення нульової ставки по єдиному податку складуть 3,2 млн грн.

Нагадаємо, на боротьбу з коронавірусом витратили майже два мільярди гривен. Левова частка витрат лягла на місцеві бюджети.


коронавірус карантин Тернопіль бюджет
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