Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту

У КМДА повідомили, що відновлять виключно приміське сполучення

Фото: Facebook Київпастранс / Kyivpastrans

У КМДА повідомили, що відновлять виключно приміське сполучення

До закінчення карантину питання зміни режиму роботи громадського транспорту в столиці розглядати не будуть.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

У Київській міській державній адміністрації стверджують, що, незважаючи на швидке ослаблення каранина, транспорт продовжить курсувати в обмеженому режимі до 22 травня. Єдине, що готова зробити КМДА, - це збільшити кількість маршрутів трамваїв і тролейбусів у деяких районах.

Тим, хто відновить роботу до кінця карантину, потрібно буде самостійно вирішувати питання проїзду до місця роботи. А ось з приміським сполученням справи йдуть інакше. Транспорт, як і обіцяли в уряді, хочуть запустити з 11 травня.

Метро планують запускати в останню чергу. Процес буде відбуватися поетапно.

Нагадаємо, карантин у країні продовжено до 22 травня. При цьому вже з 11 травня заплановано ряд послаблень. Втім, уряд не виключає можливості повернутися до жорстких заходів в разі зростання захворюваності.