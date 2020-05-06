12:16  06 травня
На Закарпатті COVID-19 захворіли 144 медики
14:36  06 травня
Масових заходів 8 і 9 травня не буде
11:05  06 травня
З Німеччини евакуювали сотню українців
UA | RU
UA | RU
06 травня 2020, 13:15 31

Ослаблення карантину в Києві не торкнеться транспорту

Читайте также
на русском языке
06 травня 2020, 13:15 31
Читайте также на русском языке
У КМДА повідомили, що відновлять виключно приміське сполучення
Фото: Facebook Київпастранс / Kyivpastrans
У КМДА повідомили, що відновлять виключно приміське сполучення

До закінчення карантину питання зміни режиму роботи громадського транспорту в столиці розглядати не будуть.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

У Київській міській державній адміністрації стверджують, що, незважаючи на швидке ослаблення каранина, транспорт продовжить курсувати в обмеженому режимі до 22 травня. Єдине, що готова зробити КМДА, - це збільшити кількість маршрутів трамваїв і тролейбусів у деяких районах.

Тим, хто відновить роботу до кінця карантину, потрібно буде самостійно вирішувати питання проїзду до місця роботи. А ось з приміським сполученням справи йдуть інакше. Транспорт, як і обіцяли в уряді, хочуть запустити з 11 травня.

Метро планують запускати в останню чергу. Процес буде відбуватися поетапно.

Нагадаємо, карантин у країні продовжено до 22 травня. При цьому вже з 11 травня заплановано ряд послаблень. Втім, уряд не виключає можливості повернутися до жорстких заходів в разі зростання захворюваності.


Київ карантин КМДА транспорт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві відкрили три ринки, на черзі - ще два
05 травня 2020, 13:41
Послаблення карантину: у Києві дозволили роботу МАФів з їжею
05 травня 2020, 12:52
Київ буде відшкодовувати витрати на похорон померлих від коронавірусу
04 травня 2020, 18:12
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
06 травня 2020, 14:20
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко
29 квітня 2020, 09:00
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Хто буде в Харкові робити вакцину від коронавіруса, і чому мільйона Зеленського не вистачить
06 травня 2020, 12:00
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »