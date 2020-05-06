В анексованому Криму за добу зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус

Серед заражених в алуштинській лікарні шість лікарів, решта – пацієнти

Фото: pexels

Серед заражених в алуштинській лікарні шість лікарів, решта – пацієнти

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов, передає RegioNews.

Аксьонов зазначив, що ситуація на півострові складна. Із 32 хворих - 24 виявлені серед медичних працівників і пацієнтів Алуштинської міської лікарні та 5 в інфекційному відділенні "Федерального науково-клінічного центру спеціалізованих видів медичної допомоги і медичних технологій ФМБА" в Криму.

"Одного хворого виявлено під час обстеження як контактного за раніше підтвердженим випадком в сімейному вогнищі, двоє – після звернення за медичною допомогою та лабораторному обстеженні", – повідомив підконтрольний Росії голова Криму.

За його словами, всі хворі госпіталізовані в інфекційний стаціонар.

Таким чином, на поточний період в Криму зареєстровано 160 випадків нової коронавірусної інфекції. 21 з них завезені з-за кордону, 17 – з Росії. 22 випадки виявлено після контакту з прибулими з Росії, 100 - після контакту з особами з лабораторно підтвердженими випадками. Одужали за весь період - 41 людина.