Масових заходів 8 і 9 травня не буде

Незважаючи на це, ветеранів привітають

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Незважаючи на це, ветеранів привітають

Масових заходів до Дня пам'яті і примирення і до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проводити не будуть.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Таке рішення уряд прийняв, щоб не піддавати ризику здоров'я людей.

Втім, глава уряду заявив, що ветеранів Другої світової війни не забудуть. Прем'єр попросив голів облдержадміністрацій індивідуально відзначити ветеранів, які проживають в їх регіоні.

Нагадаємо, заклики відзначити 8 і 9 травня, не виходячи з дому, вже озвучували на місцевому рівні.

Крім того, у цьому році була розроблена нова медаль для нагородження ветеранів Другої світової війни.