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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
04 травня 2020, 21:57 4

Карантин в Україні може тривати до вересня - представник уряду

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04 травня 2020, 21:57 4
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Все залежить від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності
Фото: flickr
Все залежить від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності

Про повне завершення карантину в Україні можна буде говорити не раніше червня.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

За його словами, офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п’ятим етапом поступового виходу.

Про повне завершення карантину і повернення до звичайного функціонування держави можна буде говорити в кінці червня-липні, а може й у серпні чи вересні – все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу", - написав він.

На думку Мокана, якби зараз повністю скасувати карантин, то це означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, торгових центрів і масові контакти людей між собою.

Такі речі майже зі 100% ймовірністю могли б привести до спалаху епідемії та необхідності знову вводити жорсткі карантинні заходи", - додав він.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксований 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

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карантин Україна Кабмін коронавірус
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