Карантин в Україні може тривати до вересня - представник уряду
Про повне завершення карантину в Україні можна буде говорити не раніше червня.
Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
За його словами, офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п’ятим етапом поступового виходу.
Про повне завершення карантину і повернення до звичайного функціонування держави можна буде говорити в кінці червня-липні, а може й у серпні чи вересні – все буде залежати від епідеміологічної ситуації та статистики рівня захворюваності/смертності від коронавірусу", - написав він.
На думку Мокана, якби зараз повністю скасувати карантин, то це означало б повноцінне відновлення роботи громадського транспорту, торгових центрів і масові контакти людей між собою.
Такі речі майже зі 100% ймовірністю могли б привести до спалаху епідемії та необхідності знову вводити жорсткі карантинні заходи", - додав він.
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