Ветеранів Другої світової нагороджуватимуть новою медаллю
Як передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ", медаль розробив і показав директор ВТО "Орден", голова ВГО "Країна" Олександр Сопов.
"Ця нагорода входить у відкриту нагородну систему. Відповідальність за те, що людина зараз жива і живе саме там, де їй вручать цю медаль, і що вона насправді воювала – на тому, хто представив до нагородження і заповнив нагородний лист", - пояснив він.
За його словами, вперше за всю історію України пам'ятною нагородою нагороджуватимуться люди за нагородним листом. Також це є перша нагородна медаль, яка є номерною, тобто персоніфікованою.
"Державницький сенс існування нагород – це не тільки відзначення гідних особистостей, а перш за все спонукання громадян держави на героїчні вчинки та видатні досягнення на прикладі нагороджених", - додав Сопов.
Як зазначається, нагороджувати героїв Другої світової війни будуть герої АТО/ООС.
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