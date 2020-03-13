Ветеранів Другої світової нагороджуватимуть новою медаллю

У Києві презентували пам'ятну медаль, якою нагороджуватимуть ветеранів Другої світової війни

Фото: vto-orden.com.ua

У Києві презентували пам'ятну медаль, якою нагороджуватимуть ветеранів Другої світової війни

Як передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ", медаль розробив і показав директор ВТО "Орден", голова ВГО "Країна" Олександр Сопов.

"Ця нагорода входить у відкриту нагородну систему. Відповідальність за те, що людина зараз жива і живе саме там, де їй вручать цю медаль, і що вона насправді воювала – на тому, хто представив до нагородження і заповнив нагородний лист", - пояснив він.

За його словами, вперше за всю історію України пам'ятною нагородою нагороджуватимуться люди за нагородним листом. Також це є перша нагородна медаль, яка є номерною, тобто персоніфікованою.

"Державницький сенс існування нагород – це не тільки відзначення гідних особистостей, а перш за все спонукання громадян держави на героїчні вчинки та видатні досягнення на прикладі нагороджених", - додав Сопов.

Як зазначається, нагороджувати героїв Другої світової війни будуть герої АТО/ООС.