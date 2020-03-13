12:00  13 березня
В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 14:28 3

Ветеранів Другої світової нагороджуватимуть новою медаллю

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 14:28 3
Читайте также на русском языке
У Києві презентували пам'ятну медаль, якою нагороджуватимуть ветеранів Другої світової війни
Фото: vto-orden.com.ua
У Києві презентували пам'ятну медаль, якою нагороджуватимуть ветеранів Другої світової війни

Як передає RegioNews із посиланням на "Укрінформ", медаль розробив і показав директор ВТО "Орден", голова ВГО "Країна" Олександр Сопов.

"Ця нагорода входить у відкриту нагородну систему. Відповідальність за те, що людина зараз жива і живе саме там, де їй вручать цю медаль, і що вона насправді воювала – на тому, хто представив до нагородження і заповнив нагородний лист", - пояснив він.

За його словами, вперше за всю історію України пам'ятною нагородою нагороджуватимуться люди за нагородним листом. Також це є перша нагородна медаль, яка є номерною, тобто персоніфікованою.

"Державницький сенс існування нагород – це не тільки відзначення гідних особистостей, а перш за все спонукання громадян держави на героїчні вчинки та видатні досягнення на прикладі нагороджених", - додав Сопов.

Як зазначається, нагороджувати героїв Другої світової війни будуть герої АТО/ООС.


медаль ветераны АТО
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »