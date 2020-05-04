Мер Дніпра закликав відзначати річницю перемоги над нацизмом онлайн

Борис Філатов пропонує згадувати війну у соцмережах

Фото: Facebook Borys Filatov

Борис Філатов пропонує згадувати війну у соцмережах

Відзначення річниці перемоги над нацизмом не скасовує карантину. І навпаки.

Мер Дніпра Борис Філатов хоче вшанувати пам’ять полеглих у Другій світовій війні не виходячи з дому, передає RegioNews.

Міський голова заявив: "У карантині ми чи ні, Дніпро за будь-яких обставин відзначатиме 75-річчя Великої Перемоги над нацистською Німеччиною та її сателітами”. Філатов запропонував онлайн-формат вшанування.

Мер закликав жителів міста публікувати у соцмережах історії про родичів чи знайомих, які є ветеранами Другої світової війни, або ж розповідати про нинішніх українських воїнів. Зібрану таким чином інформацію про усіх героїв міський голова Дніпра пообіцяв відтворити у лазерній проекції на будівлі міськради.

Борис Філатов першим вирішив розпочати акцію і розповів історію про свого діда з материнського боку, який загинув під Вітебськом у 1943 році.

Нагадаємо, у Дніпрі вже відбулося деяке послаблення карантину. Так, 30 квітня Борис Філатов заявив, що дозволяє роботу СТО, майстерень та хімчисток, а з 4 травня містянам пообіцяли можливість легально прогулюватися деякими зеленими зонами.

Міська влада пояснила, що ситуація з коронавірусом - під контролем, а накази Кабміну мають деякі лазівки для послаблення правил. При цьому ще місяць тому міський голова закликав готуватися до найгіршого сценарію.