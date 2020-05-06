Массовых мероприятий 8 и 9 мая не будет
Несмотря на это, ветеранов поздравят
Несмотря на это, ветеранов поздравят
Массовых мероприятий ко Дню памяти и примирения и ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне проводить не будут.
Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
Такое решение правительство приняло, чтобы не подвергать риску здоровье людей.
Впрочем, глава правительства заявил, что ветеранов Второй мировой войны не забудут. Премьер попросил глав облгосадминистраций индивидуально отметить ветеранов, которые проживают в их регионе.
Напомним, призывы отметить 8 и 9 мая, не выходя из дома, уже озвучивали на местном уровне.
Кроме того, в этом году была разработана новая медаль для награждения ветеранов Второй мировой войны.
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