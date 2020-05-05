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05 травня 2020, 10:21 23

Скасування карантину з 11 травня могло спровокувати 100 тисяч смертей - МОЗ

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05 травня 2020, 10:21 23
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Тим не менш, прогноз міністерства з приводу СOVID-19 покращився
Фото: pexels.com
Тим не менш, прогноз міністерства з приводу СOVID-19 покращився

Дату завершення карантину посунули на 22 травня, щоб уникнути смертей.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова", передає RegioNews.

У Міністерстві охорони здоров'я розробили кілька сценаріїв розвитку подій. І один з них припускав, що повне зняття карантинних обмежень 11 травня, як це було заплановано раніше, могло б привести до 100 тисяч летальних випадків.

Ляшко уточнив, що продовження періоду карантину принесе користь не тільки здоров'ю громадян, але й економіці країни. Справа в тому, що втрати від обмеження підприємницької діяльності незрівнянно менші, аніж можливі втрати від смертності населення, яка могла б коштувати Україні до $54 млрд.

Незважаючи на страшні цифри, поточний прогноз виявився оптимістичнішим за попередні розрахунки. Раніше у МОЗ припускали, що скасування карантину може спровокувати до 140 тисяч смертей від коронавіруса.

Нагадаємо, Кабмін переніс дату закінчення карантину на 22 травня. При цьому низку обмежень скасують вже з 11 травня. В уряді попередили, що рішення може бути переглянуте у зв'язку з поширенням COVID-19.


коронавірус Кабмін карантин населення МОЗ
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