САП відкрила кримінальну справу проти екс-генпрокурора Рябошапки

Провадження відкрито за двома статтями

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Провадження відкрито за двома статтями

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LB.ua.

Як повідомили виданню в САП, дані в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені за ст 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу.

Ми виконали рішення Вищого антикорупційного суду і внесли дані в ЄРДР за ст. 366-1 і 368 ч. 4", - зазначили в прес-службі САП.

Сам Рябошапка розповів журналістам, що провадження було відкрито за заявою колишнього прокурора Генеральної прокуратури.

Мені відомо стільки, скільки й вам, що було судове рішення, і САП зобов'язали відкрити провадження. Спочатку вони відмовилися, а потім через суд їх зобов'язали. Це – типова процедура", – сказав Рябошапка.

Крім того, він заявив, що не бачив самої заяви колишнього прокурора Генпрокуратури, На запитання, де зараз перебуває екс-генпрокурор, він сказав, що не в Україні, а зі своєю сім'єю в Страсбурзі (Франція).

Нагадаємо, що Руслан Рябошапка був призначений генпрокурором у червні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що 5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати.

4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).

Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати питання про можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Пізніше він прокоментував інформацію про можливу відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. На думку Президента, якщо робота чиновника не приносить результату, то такі чиновники не повинні обіймати посаду.

6 березня перший заступник генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку.