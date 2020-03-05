Зеленський прокоментував можливу відставку Рябошапки

Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати питання про можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки

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Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати питання про можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки

Як передає RegioNews, під час візиту президента до Полтавської області журналісти запитали його про можливу відставку генпрокурора.

"Рябошапку? Це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - сказав гарант.

Нагадаємо, Верховна Рада збереться ввечері 5 березня на позачергове засідання, де буде розглядатися одне питання - про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).