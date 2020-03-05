Рада проголосувала за відставку Рябошапки
Про це передає RegioNews.
Після голосування спікер парламенту Дмитро Разумков закрив позачергове засідання Верховної Ради.
Нагадаємо, 4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).
Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати питання про можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.
Пізніше він прокоментував інформацію про можливу відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. На думку Президента, якщо робота чиновника не приносить результату, то такі чиновники не повинні обіймати посаду.
У четвер, 5 березня розпочалося позачергове засідання парламенту, під час якого планувалося розглянути процедуру звільнення генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка після виступу в парламенті не став відповідати на запитання депутатів і покинув сесійну залу. Рішення про його відставку підтримали 263 народних депутати.
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