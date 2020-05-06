САП открыла уголовное дело против экс-генпрокурора Рябошапки

Производство открыто по двум статьям

Фото: LIGA.net

Производство открыто по двум статьям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

Как сообщили изданию в САП, данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4", - отметили в пресс-службе САП.

Сам Рябошапка рассказал журналистам, что производство было открыто по заявлению бывшего прокурора Генеральной прокуратуры.

Мне известно столько, сколько и вам, что было судебное решение, и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура", – сказал Рябошапка.

Кроме того, он заявил, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры. На вопрос, где сейчас находится экс-генпрокурор, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге (Франция).

Напомним, что Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что 5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

Позже он прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность.

6 марта первый заместитель генерального прокурора Виталий Каско подал в отставку.