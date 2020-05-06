САП открыла уголовное дело против экс-генпрокурора Рябошапки
Специализировання антикоррупционная прокуратура согласно решению Высшего антикоррупционного суда открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LB.ua.
Как сообщили изданию в САП, данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.
Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4", - отметили в пресс-службе САП.
Сам Рябошапка рассказал журналистам, что производство было открыто по заявлению бывшего прокурора Генеральной прокуратуры.
Мне известно столько, сколько и вам, что было судебное решение, и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура", – сказал Рябошапка.
Кроме того, он заявил, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры. На вопрос, где сейчас находится экс-генпрокурор, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге (Франция).
Напомним, что Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором в июне 2019 года.
Ранее сообщалось, что 5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата.
4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).
Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.
Позже он прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность.
6 марта первый заместитель генерального прокурора Виталий Каско подал в отставку.
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