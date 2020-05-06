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06 мая 2020, 13:23 13

САП открыла уголовное дело против экс-генпрокурора Рябошапки

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06 мая 2020, 13:23 13
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Производство открыто по двум статьям
Фото: LIGA.net
Производство открыто по двум статьям

Специализировання антикоррупционная прокуратура согласно решению Высшего антикоррупционного суда открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

Как сообщили изданию в САП, данные в Единый реестр досудебных расследований внесены по ст 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4", - отметили в пресс-службе САП.

Сам Рябошапка рассказал журналистам, что производство было открыто по заявлению бывшего прокурора Генеральной прокуратуры.

Мне известно столько, сколько и вам, что было судебное решение, и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура", – сказал Рябошапка.

Кроме того, он заявил, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры. На вопрос, где сейчас находится экс-генпрокурор, он сказал, что не в Украине, а со своей семьей в Страсбурге (Франция).

Напомним, что Руслан Рябошапка был назначен генпрокурором в июне 2019 года.

Ранее сообщалось, что 5 марта во время внеочередного заседания парламент проголосовал за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Соответствующее решение поддержали 263 народных депутата.

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).

Президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вопрос о возможной отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

Позже он прокомментировал информацию о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. По мнению Президента, если работа чиновника не приносит результата, то такие чиновники не должны занимать должность.

6 марта первый заместитель генерального прокурора Виталий Каско подал в отставку.


САП производство Руслан Рябошапка генпрокурор
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