Слідом за Рябошапкою пішов і його перший заступник -ЗМІ
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ZN.UA.
"Вчора подав заяву – і з сьогоднішнього дня він не перший зам і не прокурор", - пише видання.
За даними ЗМІ, тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака.
Зазначимо, Касько як перший заступник генпрокурора після відставки Руслана Рябошапки мав автоматично стати в.о. генпрокурора.
Нагадаємо, 5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати.
4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).
Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати питання про можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.
Пізніше він прокоментував інформацію про можливу відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. На думку Президента, якщо робота чиновника не приносить результату, то такі чиновники не повинні обіймати посаду.
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