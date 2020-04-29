У Бориспіль прибули літаки з евакуйованими: що відомо
Про це повідомили у ДПС України, передають RegioNews.
Наші громадяни прибули з Єревану, Неаполя та Стокгольма. Біля трапів літаків прикордонники провели температурний скринінг пасажирів, який показав, що у новоприбулих немає проблем зі здоров'ям.
Усі пасажири проходитимуть обсервацію протягом 14 днів. Аби їх місцеперебування могли відслідковувати, люди вже встановили мобільний додаток "Дій вдома”. Відмовився від цієї процедури лише один пасажир. Наразі відомо, що він перебуватиме в Києві на самоізоляції.
Нагадаємо, що місяць тому, 28 березня, Україна закрила державні кордони, аби не допустити занесення та розповсюдження країною COVID-19. Українці, які на той час перебували за межами країни, почали скаржитися на неможливість повернутися додому. Після запровадження мобільного додатку "Дій вдома" влада поновила евакуаційні рейси.
Як писали RegioNews раніше, 29 березня в Україну прибув евакуаційний борт 6Н 853. Літак з нашими співвітчизниками на борту здійснив рейс "Тель-Авів–Київ”.
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