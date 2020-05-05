Як змінювалася ситуація з COVID-19 в Україні та сусідніх країнах від початку епідемії (ВІЗУАЛІЗАЦІЯ)

В Україні початок епідемії припав на 3 березня, коли офіційно підтвердили перший випадок інфікування

Фото: скріншот із ресурсу Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу

В Україні початок епідемії припав на 3 березня, коли офіційно підтвердили перший випадок інфікування

Кількість інфікованих у Росії значно перевищує показники захворюваності у сусідніх країнах. За нею йдуть Білорусь, Польща, Румунія, а вже потім Україна. Найменше хворих виявлено у Словаччині.

Журналіст RegioNews проаналізував дані університету Джонса Хопкінса за період від початку епідемії до сьогодні, 5 травня, в Україні та семи країнах-сусідах.

Перші два випадки коронавірусу зафіксовано у сусідній Російській Федерації 31 січня. Така ситуація утримувалася до 25 лютого. Наступного дня, 26 лютого, перший випадок захворювання виявили у Румунії, а вже 28 лютого - у Білорусі.

В Україні коронавірус COVID-19 підтвердили 3 березня у чоловіка з Чернівецької області. Епідемія поширилася по цілій країні, на сьогодні, 5 травня, в Україні зафіксовано 12697 випадків захворювання.

У світі кількість інфікованих складає 3 596 142. Кількість летальних випадків 251 718 (Дані на 12 годину 5 травня).

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