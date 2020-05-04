Все більше пацієнтів з коронавірусом кладуть у лікарні
У Києві зафіксували незначне зниження кількості нових випадків коронавіруса. Але при цьому пацієнтів, яким необхідна госпіталізація, стає все більше.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За добу хворобу підтвердили у 24 осіб. 10 людей госпіталізували до лікарні. Всього в лікарнях перебуває 215 пацієнтів з коронавірусом, і ще 68 - з підозрою на COVID-19.
За станом на 4 травня в столиці зафіксували 1535 випадків коронавіруса. Розподіл по районах виглядає наступним чином:
Голосіївський - 144
Дарницький - 256
Деснянський - 133
Дніпровський - 148
Оболонський - 106
Печерський - 333
Подільський - 72
Святошинський - 89
Солом'янський - 146
Шевченківський - 114
Віталій Кличко зазначив, що лабораторії Києва вже провели понад 13,6 тисяч тестів.
При цьому раніше у Київраді скаржилися на те, що лабораторії не справляються з навантаженням і затримують перевірку тестів на коронавірус.
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