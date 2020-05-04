Все більше пацієнтів з коронавірусом кладуть у лікарні

Кличко розповів, в яких районах ситуація найбільш напружена

Фото: Facebook Київська міська державна адміністрація - КМДА

Кличко розповів, в яких районах ситуація найбільш напружена

У Києві зафіксували незначне зниження кількості нових випадків коронавіруса. Але при цьому пацієнтів, яким необхідна госпіталізація, стає все більше.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За добу хворобу підтвердили у 24 осіб. 10 людей госпіталізували до лікарні. Всього в лікарнях перебуває 215 пацієнтів з коронавірусом, і ще 68 - з підозрою на COVID-19.

За станом на 4 травня в столиці зафіксували 1535 випадків коронавіруса. Розподіл по районах виглядає наступним чином:

Голосіївський - 144

Дарницький - 256

Деснянський - 133

Дніпровський - 148

Оболонський - 106

Печерський - 333

Подільський - 72

Святошинський - 89

Солом'янський - 146

Шевченківський - 114

Віталій Кличко зазначив, що лабораторії Києва вже провели понад 13,6 тисяч тестів.

При цьому раніше у Київраді скаржилися на те, що лабораторії не справляються з навантаженням і затримують перевірку тестів на коронавірус.