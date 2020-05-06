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06 травня 2020, 09:14 14

У п'яти лікарнях тестуватимуть препарат проти коронавіруса

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06 травня 2020, 09:14 14
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Клінічні випробування пройдуть на території трьох областей
Фото: pixabay.com
Клінічні випробування пройдуть на території трьох областей

Ліки призначені для локалізації та ліквідації коронавірусної інфекції.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, передає RegioNews.

Йдеться про препарат "Біовен", який виголовило ТОВ "Біофарма Плазма". Ліки, як очікують, можуть допомогти знизити смертність від COVID-19. Вчені також хочуть визначити, чи можна застосовувати цей засіб у профілактичних цілях.

Наказ Міністерства охорони здоров'я передбачає, що клінічні випробування будуть проходити у двох міських лікарнях Києва (№4 і №17), у міській лікарні Білої Церкви (№3), а також в обласній інфекційній лікарні у Львові та в інфекційному відділенні міської інфекційної лікарні Одеси.

За попередніми даними, лікарський засіб націлений не на боротьбу з вірусом, а на ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, раніше про дослідження вітчизняного препарату заявив президент України Володимир Зеленський. Втім, готовність до експериментів не підтримало колишнє керівництво МОЗ. Крім того, стурбованість висловила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Також раніше МОЗ опублікував список препаратів, які застосовують у боротьбі з коронавірусом.


коронавірус МОЗ епідемія лікарні ліки
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