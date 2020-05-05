В Україні фіксують зростання випадків безсимптомного перебігу коронавірусу
Міністерство охорони здоров’я України упродовж останніх днів фіксує тенденцію збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусу COVID-19.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 4 травня в Україні виявили рекордно низьку кількість людей із діагнозом СOVID-19, відносно усієї кількості хворих це 3,5%.
Крім того, за добу одужали рекордні 256 осіб, а виявили 366 нових хворих.
За словами президента Зеленського, це позитивна тенденція, і завдяки дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії.
Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину", – сказав Зеленський.
Також МОЗ України фіксує зростання випадків безсимптомного перебігу хвороби, через що зростає кількість нових заражень, а тому потрібно і надалі дотримуватися обмежувальних заходів.
В Офісі президента додали, що на Одещині зафіксовано спалах коронавірусу, кількість нових хворих в області зростає.
Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.
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