16:54  05 травня
Делегацію України в Тристоронній контактній групі знову очолить Леонід Кучма
15:45  05 травня
"Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют
18:25  05 травня
МАУ організовує перевезення українських заробітчан до п'яти країн
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 травня 2020, 14:54 28

В Україні фіксують зростання випадків безсимптомного перебігу коронавірусу

Читайте также
на русском языке
05 травня 2020, 14:54 28
Читайте также на русском языке
Черговий спалах СOVID-19 зафіксовано на Одещині, область серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання
Фото: flickr
Черговий спалах СOVID-19 зафіксовано на Одещині, область серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання

Міністерство охорони здоров’я України упродовж останніх днів фіксує тенденцію збільшення кількості випадків безсимптомного перебігу коронавірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 4 травня в Україні виявили рекордно низьку кількість людей із діагнозом СOVID-19, відносно усієї кількості хворих це 3,5%.

Крім того, за добу одужали рекордні 256 осіб, а виявили 366 нових хворих.

За словами президента Зеленського, це позитивна тенденція, і завдяки дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії.

Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину", – сказав Зеленський.

Також МОЗ України фіксує зростання випадків безсимптомного перебігу хвороби, через що зростає кількість нових заражень, а тому потрібно і надалі дотримуватися обмежувальних заходів.

В Офісі президента додали, що на Одещині зафіксовано спалах коронавірусу, кількість нових хворих в області зростає.

Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.


коронавірус Володимир Зеленський карантин Офіс президента медицина Деніс Шмигаль
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві відкрили три ринки, на черзі - ще два
05 травня 2020, 13:41
Ізраїль заявив про створення вакцини від коронавіруса
05 травня 2020, 13:03
Послаблення карантину: у Києві дозволили роботу МАФів з їжею
05 травня 2020, 12:52
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 травня 2020, 15:55
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »