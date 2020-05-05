В Україні фіксують зростання випадків безсимптомного перебігу коронавірусу

Черговий спалах СOVID-19 зафіксовано на Одещині, область серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання

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Черговий спалах СOVID-19 зафіксовано на Одещині, область серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, 4 травня в Україні виявили рекордно низьку кількість людей із діагнозом СOVID-19, відносно усієї кількості хворих це 3,5%.

Крім того, за добу одужали рекордні 256 осіб, а виявили 366 нових хворих.

За словами президента Зеленського, це позитивна тенденція, і завдяки дотриманню карантину Україні вдалося оминути найстрашніші сценарії.

Як ми й передбачали, позитивні тенденції епідемії почалися за тиждень до послаблення карантину. В останні дні дуже важливо ретельно дотримуватися обмежувальних заходів, щоб якомога безпечніше розпочати вихід з карантину", – сказав Зеленський.

Також МОЗ України фіксує зростання випадків безсимптомного перебігу хвороби, через що зростає кількість нових заражень, а тому потрібно і надалі дотримуватися обмежувальних заходів.

В Офісі президента додали, що на Одещині зафіксовано спалах коронавірусу, кількість нових хворих в області зростає.

Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.