У Житомирі чиновникам зробили без черги тести на коронавірус
Голові Житомирської ОДА Віталію Бунечку та іншим чиновникам без черги зробили тести на коронавірус.
Про це повідомляє "Перший Житомирський інформаційний портал”, передає RegioNews.
Перевірку проводили через те, що у заступника голови облради Сергія Крамаренка минулого тижня виявили наявність коронавірусу.
Тому всі чиновники, які контактували з ним, пройшли ПЛР-тестування.
Видання пише, що серед них голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко та голова обласної ради Володимир Ширма. Їх протестували відразу поза чергою, в той час, як 4 квітня під час брифінгу в ОДА повідомлялося, що у лабораторному центрі у черзі перебуває більше 700 проб.
Зазначається, що деякі пацієнти чекають на результати аналізів близько 2 тижнів, а упродовж минулої доби зробили лише 76 досліджень.
Самі ж чиновники, зокрема голова ОДА, ділилися інформацією в соцмережах про те, що вони отримали аналізи тестів.
Через вибірковість проведення ПЛР-тестування під постом голови ОДА жителі області почали висловлювати обурення.
Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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