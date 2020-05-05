У Житомирі чиновникам зробили без черги тести на коронавірус

Це викликало обурення у людей, які упродовж тривалого часу не можуть отримати результати аналізів

Фото: flickr

Це викликало обурення у людей, які упродовж тривалого часу не можуть отримати результати аналізів

Голові Житомирської ОДА Віталію Бунечку та іншим чиновникам без черги зробили тести на коронавірус.

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