16:54  05 травня
Делегацію України в Тристоронній контактній групі знову очолить Леонід Кучма
15:45  05 травня
"Енергоатому" доручили вивчити можливість майнінгу криптовалют
18:25  05 травня
МАУ організовує перевезення українських заробітчан до п'яти країн
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 травня 2020, 17:23 18

У Житомирі чиновникам зробили без черги тести на коронавірус

Читайте также
на русском языке
05 травня 2020, 17:23 18
Читайте также на русском языке
Це викликало обурення у людей, які упродовж тривалого часу не можуть отримати результати аналізів
Фото: flickr
Це викликало обурення у людей, які упродовж тривалого часу не можуть отримати результати аналізів

Голові Житомирської ОДА Віталію Бунечку та іншим чиновникам без черги зробили тести на коронавірус.

Про це повідомляє "Перший Житомирський інформаційний портал”, передає RegioNews.

Перевірку проводили через те, що у заступника голови облради Сергія Крамаренка минулого тижня виявили наявність коронавірусу.

Тому всі чиновники, які контактували з ним, пройшли ПЛР-тестування.

Видання пише, що серед них голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко та голова обласної ради Володимир Ширма. Їх протестували відразу поза чергою, в той час, як 4 квітня під час брифінгу в ОДА повідомлялося, що у лабораторному центрі у черзі перебуває більше 700 проб.

Зазначається, що деякі пацієнти чекають на результати аналізів близько 2 тижнів, а упродовж минулої доби зробили лише 76 досліджень.

Самі ж чиновники, зокрема голова ОДА, ділилися інформацією в соцмережах про те, що вони отримали аналізи тестів.

Через вибірковість проведення ПЛР-тестування під постом голови ОДА жителі області почали висловлювати обурення.

Нагадаємо, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

У центральній лікарні №2 Житомира в 16 медичних працівників діагностували коронавірус.

Раніше у МОЗі пояснили, що погодилися на послаблення карантину, оскільки темпи захворюваності вийшли на стабільний рівень.


коронавірус Житомирська область тести Віталій Бунечко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Житомирській області закрили на карантин лікарню
05 травня 2020, 15:55
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 травня 2020, 15:55
Карантин в двох лікарнях Харкова: що відомо
05 травня 2020, 15:00
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
05 травня 2020, 15:55
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
02 травня 2020, 16:47
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »