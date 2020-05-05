У Києві поліція патрулюватиме пожежонебезпечні ділянки лісових масивів

Чергування рятувальників та працівників пожежної охорони буде відбуватися цілодобово

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Чергування рятувальників та працівників пожежної охорони буде відбуватися цілодобово

У Києві представники комунального об’єднання "Київзеленбуд" спільно із працівниками поліції та ДСНС будуть патрулювати пожежонебезпечні ділянки лісових масивів у періоди, найбільш сприятливі до виникнення масштабних загорянь.

Про це стало відомо із протоколу засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Відомо, що в пожежонебезпечних лісових масивах, які прилягають до населених пунктів, доріг, ліній електропередач і газопроводів комунальники будуть створювати систему протипожежних бар’єрів.

Районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень міста і лісопаркових господарств будуть залучатися до ліквідації загорань на закріплених за ними територіях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, упродовж всього пожежонебезпечного періоду буде встановлено цілодобове чергування членів пожежно-сторожової охорони, добровільних пожежних дружин на пожежній та пристосованій для гасіння пожеж техніці.

Із документу відомо, що на територію лісового фонду буде заборонено заїзд транспортних засобів громадян.

Нагадаємо, від початку року в екосистемі Україні виникло 23 тисячі пожеж - це у півтора рази більше, ніж минулого року

Станом на 1 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах Житомирської області локалізовані, відкритого вогню немає.