В Киеве полиция будет патрулировать пожароопасные участки лесных массивов

Дежурство спасателей и работников пожарной охраны будет происходить круглосуточно

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Дежурство спасателей и работников пожарной охраны будет происходить круглосуточно

В Киеве представители коммунального объединения "Киевзеленстрой" совместно с работниками полиции и ГСЧС будут патрулировать пожароопасные участки лесных массивов в периоды, наиболее благоприятные для возникновения масштабных возгораний.

Об этом стало известно из протокола заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает RegioNews.

Известно, что в пожароопасных лесных массивах, прилегающих к населенным пунктам, дорогам, линиям электропередач и газопроводам коммунальщики будут создавать систему противопожарных барьеров.

Районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений города и лесопарковых хозяйств будут привлекаться к ликвидации возгораний на закрепленных за ними территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение всего пожароопасного периода будет установлено круглосуточное дежурство членов пожарно-сторожевой охраны, добровольных пожарных дружин на пожарной и приспособленной для тушения пожаров технике.

С документа известно, что на территорию лесного фонда будет запрещен заезд транспортных средств граждан.

Напомним, с начала года в экосистеме Украине произошло 23 тысячи пожаров - это в полтора раза больше, чем в прошлом году

По состоянию на 1 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области локализованы, открытого огня нет.