Побилися через храм, - голова Чернівецької ОДА відреагував на релігійний конфлікт
Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук повідомив, що причиною релігійного конфлікту, який тягнеться вже більше року в селі Задубрівка на Буковині є будівля місцевого храму.
Про це Сергій Осачук написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.
Спірну ситуацію щодо храму Святого Михаїла в селі Задубрівка Чернівецької області має вирішити суд, вважає голова ОДА:
Вже більше року триває протистояння і боротьба за храм Святого Михаїла у селі Задубрівка. Створено ситуацію, коли християнин на християнина йде силою, піднімає руку і пробує вирішити спір нападами. У такому випадку правова держава Україна має одного арбітра – суд. Судовий процес триває, прошу і закликаю громади ПЦУ та УПЦ дочекатися рішення і діяти виключно в рамках Закону", – написав чиновник.
Заява щодо протистояння релігійних громад у селі Задубрівка Християни! Кожна людина і кожна громада має...Опубліковано Сергій Осачук Вівторок, 5 травня 2020 р.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нічного інциденту, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.
Поліцейські з'ясували, що приблизно о 22 годині на території храму в селі Задубрівка виник конфлікт між представниками двох релігійних громад, який переріс у короткотривалу бійку. Двоє прихожан отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Після надання першої допомоги медики відпустили потерпілих додому.
Правоохоронці встановили осіб, причетних до протиправних дій. На них склали протоколи за дрібне хуліганство.
Також слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст.161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу УкраїниПроводиться досудове розслідування.
Поліція продовжує цілодобово охороняти культову споруду та проводить з вірянами профілактичну роботу щодо недопущення протистоянь на релігійному ґрунті.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту між релігійними громадами на Заставнівщині Нагадаємо,...Опубліковано Поліція Чернівецької області Вівторок, 5 травня 2020 р.
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