10:51  02 травня
В Україні більше півтисячі нових випадків зараження коронавірусом
18:00  02 травня
На Донбасі окупанти застосували гранати, є жертви
13:14  02 травня
Мінздрав пообіцяв розібратися, чому лікарі не отримують доплати
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
02 травня 2020, 16:05 10

В Україні зафіксували 23 тисячі пожеж

Читайте также
на русском языке
02 травня 2020, 16:05 10
Читайте также на русском языке
Із початку року в екосистемі Україні виникло 23 тисячі пожеж - це у півтора рази більше, ніж минулого року
Із початку року в екосистемі Україні виникло 23 тисячі пожеж - це у півтора рази більше, ніж минулого року

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформують RegioNews.

"З початку року вже виникло близько 23 тис. пожеж у природних екосистемах, що у півтора рази більше, ніж у минулому році, а площа, пройдена вогнем, збільшилася у три рази і становить майже 60 тис. гектарів, і це без урахування пожеж у зоні відчуження і останніх пожеж на Житомирщині”, - наголосив очільник ДСНС.

Додав, що основна причина виникнення вогнищ загоряння - це людська безвідповідальність і недбалість. Українці або свідомо випалюють траву й стерню на полях, або необережно поводяться з вогнем у лісі. Саме в лісових масивах виникли 1300 пожеж від загальної кількості зафіксованих.

Нагадаємо, що 4 квітня 2020 року сталася одна із наймасштабніших екокатастроф за всю історію незалежної України - пожежа у Чорнобильській зоні відчуження. Загасити вогонь рятувальникам вдалося лише 14 квітня, але потім пожежа поновилася.

Як писали RegioNews раніше, станом на 1 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах Житомирської області локалізовані, відкритого вогню немає.


ліс екологія пожежа ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Лісові пожежі у Київській та Житомирській областях вдалося локалізувати
01 травня 2020, 11:28
Через пожежі у Чорнобилі тваринам довелося мігрувати до АЕС
30 квітня 2020, 20:11
Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження вдалося локалізувати
29 квітня 2020, 09:42
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 травня 2020, 10:55
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
27 квітня 2020, 12:50
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Казус Садового: як у Львові депутати збунтувалися проти мера
01 травня 2020, 14:00
Житомирщина: кому належать автовокзали регіону
30 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »