В Україні зафіксували 23 тисячі пожеж

Із початку року в екосистемі Україні виникло 23 тисячі пожеж - це у півтора рази більше, ніж минулого року

Із початку року в екосистемі Україні виникло 23 тисячі пожеж - це у півтора рази більше, ніж минулого року

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформують RegioNews. "З початку року вже виникло близько 23 тис. пожеж у природних екосистемах, що у півтора рази більше, ніж у минулому році, а площа, пройдена вогнем, збільшилася у три рази і становить майже 60 тис. гектарів, і це без урахування пожеж у зоні відчуження і останніх пожеж на Житомирщині”, - наголосив очільник ДСНС. Додав, що основна причина виникнення вогнищ загоряння - це людська безвідповідальність і недбалість. Українці або свідомо випалюють траву й стерню на полях, або необережно поводяться з вогнем у лісі. Саме в лісових масивах виникли 1300 пожеж від загальної кількості зафіксованих. Нагадаємо, що 4 квітня 2020 року сталася одна із наймасштабніших екокатастроф за всю історію незалежної України - пожежа у Чорнобильській зоні відчуження. Загасити вогонь рятувальникам вдалося лише 14 квітня, але потім пожежа поновилася. Як писали RegioNews раніше, станом на 1 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському та Овруцькому районах Житомирської області локалізовані, відкритого вогню немає.

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