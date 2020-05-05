У Києві відкрили три ринки, на черзі - ще два

Усього на відповідність протиепідемічним нормам перевірили 37 об'єктів

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Усього на відповідність протиепідемічним нормам перевірили 37 об'єктів

За тиждень торгові майданчики встигли облаштувати усе необхідне для роботи в умовах карантину, хоча перші результати перевірок були негативними.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

5 травня почали роботу три ринки у Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах. Це Деміївський, Маяк та Базар на Лісовій. 6 травня починають працювати Печерський та Володимирський ринки.

Віталій Кличко відзначив, що проведена раніше Держпродспоживслужбою перша перевірка показала, що жоден ринок не був готовий почати роботу. Тепер, як заявив мер Києва, відкривають лише тих, хто усунув проблеми.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків, висунувши низку вимог. Це, зокрема, вимірювання температури на вході, дистанція у півтора метри між відвідувачами і регулярна дезінфекція поверхонь.