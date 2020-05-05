Харківські поліцейські, затримані за "кришування" вирубки лісів, вийшли із СІЗО під заставу

Розмір застав склав від 147 тис. грн до 631 тис. грн

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Розмір застав склав від 147 тис. грн до 631 тис. грн

Поліцейські, яких підозрюють у "кришуванні" масштабних порубок у лісгоспах Харківської області, внесли застави і вийшли із СІЗО.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

За інформацією прес-секретаря прокуратури Харківської області Дмитра Чубенко, поліцейські внесли застави в розмірах 630 600 грн, 399 380 грн та 147 140 грн.

Начальник одного з секторів реагування патрульної поліції заставу в розмірі 420 тис. 400 грн не вніс і перебуває під вартою", - повідомив Чубенко.

Нагадаємо, що 9 квітня чотирьом поліцейським і 11 цивільним особам повідомили про підозру у незаконній вирубці і незаконному перевезенні, зберіганні, збуті лісу.

Поліцейські - співробітники Валківського ВП ГУ НП в Харківській області, а 11 цивільних – це жителі Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

Октябрський районний суд Полтави обрав правоохоронцям запобіжні заходи у вигляді арешту з можливістю внесення застави. Прокурор Харківської області Олександр Фільчаков заявив, що підозрюваних у гучній справі стане більше - принаймні ще десятьом готують підозри, серед них ще 5 поліцейських.

За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, вирубаний ліс-кругляк продавали в країни Азії.